Giornale di Sicilia: “Il Palermo passa ai rigori. Bardi ferma la Cremonese”

Il Giornale di Sicilia, attraverso la firma di Luigi Butera, racconta la serata di Coppa Italia che ha visto il Palermo superare la Cremonese ai rigori. Decisivo Francesco Bardi, portiere chiamato in causa solo per l’infortunio di Gomis, che ha respinto il penalty di Johnsen e regalato ai rosanero i sedicesimi di finale.

Come sottolinea Butera sul Giornale di Sicilia, la gara dello Zini non passerà alla storia per spettacolo, ma ha confermato le buone sensazioni del precampionato. Nei novanta minuti, infatti, il Palermo di Inzaghi ha tenuto bene il campo, difeso alto e pressato, mostrando compattezza e organizzazione. Mancata la zampata decisiva, i rigori hanno premiato i rosanero, infallibili con Brunori, Palumbo, Corona, Augello e Ceccaroni.

Ancora Luigi Butera, sul Giornale di Sicilia, sottolinea le scelte iniziali di Inzaghi, che ha lasciato in panchina Palumbo e Brunori per schierare Le Douaron e Gyasi alle spalle di Pohjanpalo. Equilibrio e pochi spunti hanno caratterizzato la sfida fino al finale. Poi i cambi, con l’ingresso di Brunori e Palumbo, e la lotteria dal dischetto che ha consacrato Bardi.

Adesso il Palermo, come rimarca il Giornale di Sicilia nell’analisi di Butera, affronterà in campionato la Reggiana al Barbera con la consapevolezza di avere già una squadra solida e pronta.