Corriere dello Sport: “Palermo, colpo Veroli: vicino anche Joronen”
Il Corriere dello Sport, in un articolo firmato da Antonio La Rosa, Beniamino Pescatore e Franco Esposito, riporta che è fatta per Davide Veroli. Il difensore classe 2002 si trasferirà dal Cagliari al Palermo in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di promozione in Serie A dei rosanero.
Secondo quanto sottolineano ancora La Rosa, Pescatore ed Esposito sulle colonne del Corriere dello Sport, il Palermo resta attivo anche sul fronte portieri, dopo il lungo stop di Gomis. In cima alla lista c’è il finlandese Jesse Joronen, svincolato dopo l’esperienza al Venezia. Sfuma invece definitivamente la pista che portava a Jonathan Klinsmann del Cesena: l’ultima offerta del direttore sportivo Osti, che prevedeva l’acquisto a titolo definitivo, è stata respinta. Il club romagnolo chiede 1,8 milioni e si prepara a blindare l’americano con un rinnovo fino al 2026.
Come ribadito da La Rosa, Pescatore ed Esposito sul Corriere dello Sport, dunque, il Palermo si assicura un rinforzo importante in difesa e resta vigile per completare il pacchetto dei portieri.