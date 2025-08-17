Corriere dello Sport: “Cremonese-Palermo, le pagelle”
Nella serata dello “Zini”, la Cremonese di Nicola e il Palermo di Inzaghi si sono affrontati in Coppa Italia con esito deciso ai rigori. Ecco i voti assegnati dal Corriere dello Sport ai protagonisti del match.
CREMONESE (3-5-2)
Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 7, Bianchetti 6; Zerbin 6 (28’ st Floriani Mussolini 6), Collocolo 6, Grassi 6 (15’ st Bondo 6), Vandeputte 5,5 (38’ st Johnsen 5), Pezzella 6; Bonazzoli 5,5 (15’ st Okereke 6), De Luca 6 (15’ st Vazquez 6).
A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Afena-Gyan, Sernicola, Castagnetti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino.
All.: Nicola 6
PALERMO (3-4-2-1)
Bardi 7,5; Peda 6 (43’ pt Diakitè 6,5), Bani 7, Ceccaroni 6; Pierozzi 6, Segre 6, Ranocchia 6 (29’ st Blin 6), Augello 6,5; Le Douaron 5,5 (29’ st Corona 6), Gyasi 5,5 (19’ st Palumbo 6); Pohjanpalo 6 (19’ st Brunori 6).
A disp.: Cutrona, Di Bartolo, Nicolosi, Avena, Squillacioti, Brutto.
All.: Inzaghi 6,5
ARBITRO: Zanotti di Rimini 6,5