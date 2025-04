Reggiana, Portanova: «Crediamo alla salvezza»

Il centrocampista della Reggiana Manolo Portanova si è espresso per parlare della stagione fin qui disputata dai granata e sulla prossima sfida contro il Modena.

«Il Modena ha giocatori molto importanti, ma noi lo prepareremo come tutte le altre partite. Cercheremo di analizzare le loro lacune e proveremo a portare a casa la vittoria. La mia stagione sta andando bene, ho superato i gol segnati lo scorso anno e spero di segnarne ancora nelle ultime gare per raggiungere l’obiettivo. Salvezza? Tutti ci crediamo, è doveroso farlo e non molleremo sicuramente in un centimetro. Credo che la squadra meriti la salvezza, ma non facciamo calcoli. Si parla tanto, ma ogni partita è diversa e tutti i punti sono pesanti. Le gare che restano sono poche, quindi ogni vittoria diventa fondamentale, cercheremo di raggiungere la salvezza il prima possibile».