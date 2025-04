Frosinone, tegola per Bianco: si ferma anche Monterisi

Come riportato da CalcioFrosinone.it, in casa del Frosinone non finiscono i guai. Ilario Monterisi, uscito anzitempo durante l’anticipo di venerdì, ha svolto lavoro personalizzato e si aggiunge dunque per ora alla lunga lista degli infortunati.

Il calciatore rimane in dubbio in vista della prossima sfida contro il Pisa, e si aggiunge a Bettella, Koné, Koutsoupias (allenamento differenziato), Szyminski e Darboe (terapie): tutti in dubbio per la trasferta in Toscana.