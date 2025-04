Serie A: il Bologna non va oltre lo 0-0 al ‘Bluenergy Stadium’ contro l’Udinese. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Udinese e Bologna con inizio ore 18.30. L’Udinese approccia meglio il match fin dai primi minuti di gioco, a fronte di un Bologna leggermente sottotono. Davis è, per distacco, il migliore in campo che sfiora la rete in diverse occasioni. Italiano prova a cambiare le carte in regola operando sui cambi ma non riuscendo a trovare la via della rete. Il match termina 0-0.

CLASSIFICA

Napoli – 74 punti

Inter – 71 punti

Atalanta – 65 punti

Juventus – 62 punti

Bologna – 61 punti

Roma – 60 punti

Lazio – 59 punti*

Fiorentina – 59 punti

Milan – 54 punti

Torino – 43 punti

Udinese – 43 punti

Como – 42 punti

Genoa – 39 punti

Verona – 32 punti*

Parma – 31 punti*

Cagliari – 30 punti*

Lecce – 27 punti

Venezia – 25 punti

Empoli – 25 punti

Monza – 15 punti

*Una partita in meno