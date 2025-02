Real Madrid sotto accusa: club della Liga chiedono sanzioni per pressioni sugli arbitri

I club della Liga hanno espresso il loro malcontento per le pressioni del Real Madrid nei confronti degli arbitri, chiedendo sanzioni durante un vertice con Federcalcio, LaLiga e CTA. L’assenza del Real, che ha deciso di non partecipare per protesta, ha ulteriormente evidenziato la tensione.

La situazione è degenerata dopo il comunicato dei Blancos, infuriati per la mancata espulsione di Carlos Romero per un grave intervento su Mbappé durante la partita contro l’Espanyol a Cornellà. Né l’arbitro Muñiz Ruiz né il VAR hanno ritenuto necessario il cartellino rosso, scatenando la protesta ufficiale del club madrileno.

Secondo quanto riportato da Marca, il dibattito, durato quasi tre ore, ha visto Siviglia e Atlético Madrid in prima linea, con Del Nido Júnior Carrasco e Gil Marín a guidare le critiche. Tutti i club presenti hanno condiviso il disappunto per il comportamento del Real, criticando anche i video polemici pubblicati dal canale ufficiale delle Merengues.