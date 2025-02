Frosinone, Kone si presenta: «Tornato per aiutare, questa squadra ha talento»

Ben Lhassine Kone ha parlato ai canali ufficiali del club ciociaro del suo ritorno al Frosinone Il calciatore si è espresso sul momento delicato del club.

«È stato semplice, questo ambiente lo conosco benissimo, mi sono trovato molto bene in passato e quindi non ho avuto alcun problema ad accettare. Ho trovato una situazione diversa, brutta, che dobbiamo cercare di ribaltare e riportare i tifosi dalla nostra parte. Sono contento di esser tornato, soprattutto in questa situazione difficile, per aiutare il Frosinone. Che gruppo è il Frosinone? Ho trovato un ambiente sano, un gruppo di bravi ragazzi che si impegnano nel lavoro quotidiano. I giocatori che sono arrivati adesso devono provare ad assimilare quello che di buono stavano facendo i vecchi compagni e remare in un unica direzione. Dobbiamo evitare, invece, le cose negative. Per me questa è una squadra di talento con ragazzi giovani, dobbiamo camminare insieme e provare a ribaltare la situazione. Come sto fisicamente? Sono pronto, arrivo da un periodo non facile, ho subito diversi infortuni ma ora sto bene. Sono pronto a dare battaglia insieme ai miei compagni e poi vedremo dove saremo alla fine. Tifosi?

I tifosi qui hanno questa grande passione e noi sul campo dobbiamo ripagarli. Dobbiamo far vedere che ci siamo e che stiamo lottando con tutte le nostre forze per mantenere la categoria. E’ stato un piacere rivederli, mi ha ricordato tante bellissime cose vissute insieme. Sono davvero contento e ora andiamo a dare battaglia».