Serie A: la Fiorentina domina al ‘Franchi’, Inter superata 3-0. Kean protagonista, la classifica aggiornata

Termina il match di recupero tra Fiorentina e Inter per il campionato di Serie A. Occasioni da ambo i lati, ma con nessuna della due formazioni che riesce a sbloccare la gara. Parte benissimo l’Inter che prova subito ad avanzare in zona offensiva, la viola, però, si difende alla grande e va vicino alla rete con Kean: colpo di testa ravvicinato parato da Sommer. Si chiude il primo tempo con un gol annullato, in netto fuorigioco, a Carlos Augusto. All’intervallo è 0-0.

Nella ripresa viene fuori la Fiorentina. Sblocca la gara capitan Ranieri che da calcio d’angolo insacca in rete il gol dell’1-0. Pochi minuti e la viola raddoppia: Kean al 68′ di testa realizza. L’Inter prova a recuperare sbilanciandosi notevolmente in avanti, Kean all’85’ sfrutta il disequilibrio nerazzurro sfruttando una palla in profondità e battendo Sommer in uscita. Il match termina 3-0.

CLASSIFICA

Napoli – 54 punti

Inter – 51 punti

Atalanta – 47 punti

Lazio – 42 punti

Fiorentina – 42 punti

Juventus – 40 punti

Bologna – 37 punti

Milan – 35 punti

Roma – 31 punti

Udinese – 29 punti

Torino – 27 punti

Genoa – 26 punti

Verona – 23 punti

Lecce – 23 punti

Como – 22 punti

Cagliari – 21 punti

Empoli – 21 punti

Parma – 20 punti

Venezia – 18 punti

Monza – 13 punti