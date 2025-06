Radio Italia live – il concerto: annunciato il cast per Palermo, in scena il 27 giugno al Foro Italico

Dopo il successo di Milano, lo scorso 30 maggio in Piazza Duomo, RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO fa tappa a Palermo, dove il Foro Italico si trasformerà in una grande arena a cielo aperto venerdì 27 giugno 2025, con inizio alle ore 20.40. L’evento – organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Palermo – è gratuito e aperto a tutti, confermandosi come il più grande appuntamento live italiano dedicato esclusivamente alla musica italiana.

Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più amati del panorama musicale nazionale, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. Tra gli artisti attesi:

ANNALISA, BLANCO, FRANCESCO GABBANI, GAIA, NEGRAMARO, NOEMI, RAF, RHOVE, RKOMI, ROSE VILLAIN, TANANAI, THE KOLORS.

La serata sarà condotta dalle storiche voci di Radio Italia: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. La sigla ufficiale dell’evento sarà eseguita dal vivo da Saturnino, mentre le schede degli artisti verranno lette dalla voce narrante per eccellenza, Luca Ward.

A supportare l’evento come Presenting Partner ci sarà Notino, il più grande e-commerce europeo di prodotti di bellezza, al debutto al fianco di Radio Italia. Una collaborazione nata all’insegna della bellezza e della grande musica.

RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO sarà trasmesso in diretta radio, TV e streaming su:

Radio Italia solomusicaitaliana

Radio Italia TV (canale 70 e 570 DTT, 725 Sky, 35 TivùSat, satellite Hot Bird 13° Est, Video Italia HD in Svizzera)

radioitalia.it

App ufficiali per iOS, Android e Huawei

Tutti i dispositivi Amazon Echo

Una serata imperdibile, all’insegna della musica dal vivo, dell’energia e della partecipazione collettiva. Palermo si prepara ad accogliere migliaia di persone per un evento che unisce musica e territorio, tradizione e innovazione.