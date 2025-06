Samp, caos Beruatto: operazione senza autorizzazione a ridosso dei playout

Momento critico in casa Sampdoria, sospesa tra Serie B e Serie C in attesa della sentenza sul caso Brescia e delle date ufficiali del playout contro la Salernitana. A complicare ulteriormente la situazione, la decisione di Pietro Beruatto di operarsi alla spalla senza il consenso del club. L’esterno, in prestito dal Pisa, si è sottoposto all’intervento proprio alla vigilia delle decisive sfide salvezza, scatenando la furia della dirigenza blucerchiata, che lo riteneva ancora disponibile.

Il giocatore punta a recuperare in vista del ritiro estivo, anche in ottica mercato: il Pisa lo aveva proposto al Modena, ma negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato anche al Palermo, dove l’imminente arrivo di Filippo Inzaghi potrebbe riaprire le valutazioni.