Inzaghi, Palermo e… l’Al Hilal sbagliato: social in tilt, i tifosi confondono Pippo con Simone

I social non perdonano – ma, a volte, fanno sorridere. È bastato l’annuncio ufficiale dell’Al Hilal sull’ingaggio di Simone Inzaghi come nuovo allenatore per scatenare la confusione: centinaia di tifosi sauditi hanno preso letteralmente d’assalto il profilo Instagram del fratello Filippo “Pippo” Inzaghi, scambiandolo per il nuovo tecnico del club di Riyad.

Come riportato da diversi utenti – e ben visibile nei commenti sotto i suoi post – sono decine i messaggi di benvenuto indirizzati al Pippo sbagliato: “Come to Al Hilal”, “You are the right coach”, “Lead us to the World Cup”, fino ai cori di incoraggiamento che riportano lo storico «Inzaghi, Inzaghi, Inzaghi!», ma… quello del 2007, la telecronaca iconica di Piccinini dopo il secondo gol di Pippo nella finale di Champions contro il Liverpool. Proprio quell’audio è stato paradossalmente usato – forse per errore – dal club saudita nel video annuncio dedicato a Simone. Un dettaglio che non è sfuggito agli utenti più attenti.

Una gaffe che ha fatto il giro dei social e che ha generato ironia e caos sotto il profilo Instagram ufficiale di @pippoinzaghi, che al momento è tutt’altro che proiettato verso l’Arabia: è infatti vicinissimo alla panchina del Palermo, dopo la fine della sua breve esperienza a Pisa. Tra ironia e fraintendimenti, il web si è trasformato per qualche ora in un gioco di specchi tra fratelli, tra chi ha già firmato e chi è pronto a ripartire in Serie B.

Nel frattempo, Simone Inzaghi debutterà alla guida dell’Al Hilal il 18 giugno contro il Real Madrid nella fase a gironi del Mondiale per club 2025, mentre all’orizzonte potrebbe esserci anche un incrocio con la Juventus e… con l’Inter. Proprio la “sua” ex squadra. Ma, nel frattempo, è Pippo a godersi – inconsapevolmente – un picco di popolarità inatteso nel Golfo.