Tuttosport: “Sampdoria travolta dal caso Profeti: sospeso Luca Silvani dopo l’inchiesta de Le Iene”

Nuova bufera in casa Sampdoria, scatenata da un’inchiesta televisiva che rischia di lasciare strascichi pesanti sul piano sportivo e d’immagine. Come racconta Marco Bisacchi su Tuttosport, il club blucerchiato ha deciso per la sospensione immediata di Luca Silvani, responsabile del settore giovanile, coinvolto nella vicenda del presunto tesseramento irregolare del giovane Emanuele Profeti, classe 2005.

Secondo quanto rivelato da Le Iene, Profeti — proveniente da una squadra dilettantistica laziale di Promozione — sarebbe stato avviato al tesseramento con la Samp senza alcun provino, ma soltanto dietro una richiesta economica non trasparente. Nella ricostruzione proposta dal programma Mediaset, emergerebbe una presunta richiesta di 60 mila euro da parte di due procuratori, Giulio Biasin e Piero Borella, a cui si sarebbero aggiunti altri 10 mila euro da destinare al club sotto forma di “sponsorizzazione”. Una manovra che avrebbe coinvolto direttamente anche lo stesso Silvani.

Indagine interna e clima teso a Bogliasco

Come riferisce ancora Bisacchi su Tuttosport, la Samp ha immediatamente avviato un’indagine interna e preso pubblicamente le distanze da Silvani. Nella giornata di ieri, a Bogliasco, si è tenuto un confronto molto acceso tra i vertici del club, evidenziando che non esistono più le condizioni, nemmeno ambientali, per continuare la collaborazione con il dirigente.

Silvani, arrivato solo la scorsa estate su indicazione di Alessandro Messina, uomo vicino al presidente Matteo Manfredi, era già sotto osservazione per i risultati negativi, come la retrocessione della Primavera. Ora questo episodio ne ha definitivamente compromesso la posizione.

Un danno d’immagine pesante per il club

L’inchiesta televisiva mostra Profeti con la maglia della Sampdoria, ritratto nel giorno in cui si parlava di un trasferimento mai realmente formalizzato. Nonostante le cifre richieste non siano mai state versate, il caso ha avuto un impatto devastante sull’immagine del club, già provato da una stagione disastrosa e una piazza profondamente delusa.

Come conclude Marco Bisacchi nell’approfondimento pubblicato su Tuttosport, il caso Profeti rischia di travolgere anche la posizione dello stesso Messina, sempre più contestato insieme all’ex ds Accardi, autori di scelte che non hanno portato risultati. L’ennesimo scivolone — o come viene definito dallo stesso quotidiano, “l’ennesimo autogol” — per una Sampdoria che faticosamente cerca di rialzarsi, ma continua a inciampare su errori interni e scandali evitabili.