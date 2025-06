Gli occhi della serie B sull’ex Palermo Langella

Dopo una stagione da 35 presenze e una Coppa Italia di Serie C conquistata con il Rimini, si accendono i riflettori sul futuro di Christian Langella, mediano classe 2000. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, sul centrocampista nativo di Livorno si sono mosse Cesena e Juve Stabia, entrambe alla ricerca di nuovi tasselli per avviare un nuovo ciclo tecnico dopo un’annata positiva.

Langella, 25 anni, è reduce da un biennio importante in Romagna, dove ha totalizzato 85 presenze e 4 gol. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Empoli, Pisa, Bari, Palermo, Monopoli, Audace Cerignola e, appunto, Rimini. Il suo profilo piace per dinamismo, esperienza in terza serie e capacità di agire sia da vertice basso che da mezzala.

Per lui, l’estate 2025 potrebbe rappresentare la prima vera occasione in Serie B. Cesena e Juve Stabia osservano con attenzione.