Escl. Ag. Wiśniewski: «Interessamenti concreti in Italia e all’estero. Il Palermo…»

«Palermo? In questo momento quella rosanero non è una possibilità concreta. Sono molti i club interessati al ragazzo, sia nella Serie A italiana che all’estero. Alcuni di questi si sono già mossi concretamente. È comunque ancora presto per parlare di quello che sarà il suo futuro. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane». Queste le parole ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di uno dei rappresentanti dell’INNfootball, agenzia che cura, tra gli altri, anche gli interessi di Przemysław Wiśniewski, difensore polacco accostato nelle ultime ore al Palermo.

