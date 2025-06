Tmw: “Filippo Inzaghi verso il Palermo”

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, il Palermo è sempre più vicino a portare in Sicilia Filippo Inzaghi, attuale allenatore del Pisa, fresco di promozione in Serie A. Il tecnico piacentino avrebbe ormai deciso di lasciare la Toscana per aprire un nuovo ciclo in rosanero, con l’obiettivo dichiarato di riportare la squadra nella massima serie.

Come scrive Tuttomercatoweb.com, l’accordo tra le parti sarebbe in fase avanzata, ma resta da risolvere la questione contrattuale con il Pisa. Il contratto di Inzaghi si è infatti rinnovato automaticamente con la promozione in A, e sarà necessario un passo formale per la rescissione prima dell’eventuale firma con il Palermo.

Sempre Tuttomercatoweb, attraverso l’articolo a firma di Alessio Alaimo, riporta che per Inzaghi è pronto un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Un segnale chiaro: si punta a costruire un progetto che possa durare anche in Serie A, qualora il Palermo dovesse centrare l’obiettivo promozione nella prossima stagione.

Parallelamente alla trattativa con l’allenatore, i rosanero stanno lavorando anche con il Pisa per un rinforzo offensivo. Alaimo su Tuttomercatoweb.com riferisce che il nome più caldo è quello di Emanuel Vignato, classe 2000, fantasista che ha totalizzato 13 presenze quest’anno con i nerazzurri. Il Palermo lo vorrebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Nonostante siano stati valutati anche altri profili – come Gabriele Piccinini (classe 2001) e Alessandro Arena (classe 2000) – Vignato sembra il favorito per rinforzare la trequarti.