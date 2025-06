Serie A 2025/26: si parte il 24 agosto, nessuna sosta invernale e sorteggio il 6 giugno

La Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2025/26. Il campionato prenderà il via domenica 24 agosto, anche se l’anticipo a sabato 23 agosto è altamente probabile. Il sipario calerà il 24 maggio 2026, giorno in cui conosceremo il nuovo campione d’Italia.

Calendario e turni infrasettimanali

Sarà una stagione densa, senza pausa invernale. Il campionato si giocherà anche durante le festività natalizie, con partite in programma il 21 dicembre, il 28 dicembre e il 3 gennaio, seguite da un turno infrasettimanale il 6 gennaio. Complessivamente sono previsti due turni infrasettimanali: il primo alla 9ª giornata, il secondo appunto alla 19ª.

Derby e regole di calendario

I derby cittadini non potranno essere disputati né alla prima giornata né durante un turno infrasettimanale feriale (come quello della 9ª giornata). Le stracittadine verranno quindi distribuite in giornate diverse, lontane da infrasettimanali e da avvii di stagione.

Calendario asimmetrico e nuove squadre

Confermata l’ormai abituale asimmetria tra girone d’andata e ritorno: le stesse sfide non verranno replicate nella medesima giornata, ma dovrà trascorrere un minimo di 8 giornate tra andata e ritorno. A rendere ancora più interessante la nuova stagione saranno le neopromosse Pisa, Cremonese e Sassuolo, pronte a sfidare le big.

Limitazioni e calendario UEFA

Milan e Inter dovranno far fronte alla temporanea indisponibilità dello stadio di San Siro in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina, in programma il 6 febbraio 2026.

Inoltre, per agevolare la gestione delle coppe europee, le squadre italiane impegnate in Champions League non si incroceranno con quelle coinvolte in Europa League o Conference League durante le giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª, tutte comprese tra due match europei “back to back”.

Soste per le Nazionali

Sono previste quattro soste per le Nazionali:

7 settembre 2025

12 ottobre 2025

16 novembre 2025

29 marzo 2026

Appuntamento al 6 giugno

Il sorteggio del calendario completo è fissato per venerdì 6 giugno, quando saranno noti gli incroci e le date che scandiranno la corsa allo scudetto 2025/26.