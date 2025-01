Primavera Palermo: rosanero avanti di misura all’intervallo, il Perugia è sotto 1-0

Termina il primo tempo del match, valevole per il campionato Primavera 2, del Pasqualino tra Palermo e Perugia. I rosanero partono benissimo attaccando fin dai primi minuti gli avversari. A passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa, Cristian Vaccaro al 16′ è bravo nell’insaccare la sfera portando avanti i suoi. Il Perugia prova ad affacciarsi in avanti, ma il pressing dei rosanero è sempre alto e perfettamente a tempo. All’intervallo è 1-0.

Continue Reading