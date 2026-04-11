Giornale di Sicilia: “Palermo Primavera, trasferta a Monopoli per dare continuità”
PALERMO – Dare continuità ai risultati e alimentare la crescita. Come evidenzia Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, la Primavera del Palermo è attesa oggi alle 14.30 dalla sfida contro il Monopoli allo stadio “Martucci”, un match che può incidere sul finale di stagione dei rosanero.
Secondo Vincenzo Burgio del Giornale di Sicilia, la squadra guidata da Del Grosso arriva con fiducia dopo il successo contro la Ternana, che ha interrotto una serie negativa di due sconfitte. L’obiettivo è ora confermare i progressi anche in trasferta, su un campo complicato come quello di Gioia del Colle.
Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Vincenzo Burgio, sottolinea anche la situazione di classifica: il Palermo occupa il tredicesimo posto con 22 punti, mentre il Monopoli è undicesimo a quota 31, con un margine che rende la sfida ancora più importante per i rosanero.
Come ricorda Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, i precedenti sono equilibrati: due vittorie per il Palermo, tre per i pugliesi e un pareggio. Un dato che conferma l’incertezza di una gara che può dire molto sul percorso degli “aquilotti” in questo finale di stagione.