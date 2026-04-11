Giornale di Sicilia: “Pierozzi si sdoppia, Pohjanpalo sfortunato. Le pagelle di Frosinone-Palermo”

FROSINONE – Il Giornale di Sicilia analizza Frosinone-Palermo attraverso le pagelle firmate da Luigi Butera, con Ranocchia protagonista e diversi spunti tra luci e ombre in casa rosanero.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, è Ranocchia il migliore in campo: qualità, gol e personalità in un momento decisivo. Bene anche Bani, solido e affidabile, mentre qualche insufficienza pesa nell’economia del match.





Il Giornale di Sicilia, nell’analisi di Luigi Butera, sottolinea come il Palermo abbia fatto meglio del Frosinone sul piano del gioco, senza però concretizzare a sufficienza. Alcuni errori individuali e poca incisività offensiva hanno impedito ai rosanero di portare a casa i tre punti.

Ecco le pagelle complete secondo il Giornale di Sicilia firmate da Luigi Butera:

Gomis 5,5

Dopo settanta minuti in due stagioni, finalmente una partita intera. In pratica è come uno spettatore non pagante per 75’, poi è costretto ad inchinarsi su Calò. E forse è poco reattivo su quella punizione. Più pronto su Bracaglia nel finale.

Pierozzi 6,5

Ha il compito di raddoppiare su Kvernadze e anche di attaccare sfruttando il taglio dentro il campo di Rui Modesto. La sua presenza si avverte in entrambe le fasi, perché ha corsa e grinta. Nella ripresa costretto ad uscire dopo uno scontro aereo con Bracaglia.

Gyasi 5

Non si vede mai, e dire che avrebbe potuto sfruttare la sua freschezza.

Bani 7

Solito ministro della difesa. Non concede niente a Raimondo, preciso in chiusura. Sbaglia qualche passaggio di troppo.

Ceccaroni 6

Non c’è bisogno di straordinari, frena Raimondo quando è dalle sue parti e dà una mano anche su Ghedjemis. In avanti si vede solo all’inizio con un colpo di testa. Quando segna Calò, va subito fuori.

Vasic 5,5

Dovrebbe portare verve, fa un po’ di confusione.

Rui Modesto 6

Torna dopo il rosso a Padova, la sua posizione è un ibrido e finisce per togliere qualche lettura alla difesa avversaria. Si procura una buona occasione ma il suo sinistro va fuori, patisce un po’ Kvernadze e nell’intervallo resta negli spogliatoi.

Peda 6

Si presenta con un gran sinistro che chiama alla super parata Palmisani. Poi dà un buon contributo anche dietro. Rimedia un giallo che gli costerà la squalifica.

Palumbo 6

Mezzala con libertà di portare scompiglio sulla trequarti. Prende subito un giallo, ma la sua prestazione in fase difensiva non ne risente. Peccato per la poca qualità nell’ultimo passaggio.

Giovane sv

Ranocchia 7,5

Sesto gol stagionale, secondo di fila. Il suo tocco è una pennellata d’autore. Sua anche la prima vera palla gol con un sinistro che esalta Palmisani. In mezzo tanta sostanza e corsa.

Segre 6

La solita generosità. Corre per tutti e rincorre chiunque. Manca però di concretezza sotto porta.

Augello 6

Stavolta meno incisivo in spinta. Ghedjemis è un cliente complicato: lo contiene nel primo tempo, ma nella ripresa commette il fallo che porta alla punizione decisiva di Calò.

Le Douaron 6

Grande sacrificio, ma manca lo squillo. Si muove tanto senza trovare la giocata vincente.

Pohjanpalo 6,5

Il gol non arriva solo per sfortuna. Intelligente sul pasticcio difensivo, ma il tiro finisce sul palo. Lotta fino alla fine e serve l’assist per Ranocchia.

Allenatore Inzaghi 6,5

Se la gioca con coraggio, modulo ibrido e Palermo migliore del Frosinone. I cambi e gli episodi rischiano di complicare tutto, ma Ranocchia rimedia.

Arbitro Sozza 6

Gestione all’europea, lascia giocare. Qualche giallo discutibile, ma linea coerente.