Giornale di Sicilia: “Ranocchia salva il Palermo: «Siamo vivi e ci crediamo»”

FROSINONE – Ancora lui, ancora decisivo. Filippo Ranocchia firma il gol dell’1-1 allo Stirpe e conferma il suo ruolo centrale nel Palermo di Inzaghi. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rosanero si conferma uomo chiave della stagione, arrivando al sesto centro in campionato.

Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, la rete segnata nel finale ha evitato una sconfitta che sarebbe stata ingiusta per quanto visto in campo. «Abbiamo fatto una grandissima partita, è vero che il gol è arrivato all’ultimo ma meritavamo questo pareggio» ha dichiarato Ranocchia nel post gara. «Abbiamo subito veramente poco, solamente una punizione da 30 metri in cui è stato bravo lui».





Il Giornale di Sicilia, nell’analisi firmata da Salvatore Orifici, sottolinea la reazione del Palermo dopo lo svantaggio: una squadra viva, capace di spingere fino all’ultimo minuto e di trovare un pareggio meritato. «La squadra è viva e lotteremo fino alla fine per il nostro sogno» ha aggiunto il numero 10 rosanero. «Noi guardiamo sempre in alto, lo facciamo da inizio campionato e a maggior ragione adesso».

Ranocchia, come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, è diventato il secondo miglior marcatore della squadra dietro Pohjanpalo. Un risultato frutto del lavoro quotidiano: «Sul gol sicuramente c’è un grandissimo lavoro alle spalle, almeno 3-4 volte a settimana mi fermo a calciare a fine allenamento. Segnare mi dà fiducia, ma spero di continuare a dare il mio contributo».

Infine, il pensiero ai tifosi, assenti per le restrizioni: «I nostri tifosi hanno visto una squadra viva che reagisce. In trasferta ci mancano sempre, ma sono sicuro che ci hanno sostenuto da casa».