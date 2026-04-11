Primavera Palermo, pari a Monopoli. Del Grosso: «Punto meritato, soddisfatto della prestazione»

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Monopoli, l’allenatore della Primavera del Palermo, Cristiano Del Grosso, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni ufficiali del club.

«Abbiamo interpretato molto bene la partita – ha dichiarato il tecnico rosanero –. I ragazzi hanno messo in campo la giusta cattiveria agonistica dal primo all’ultimo minuto».





Del Grosso ha poi sottolineato il valore del risultato ottenuto in trasferta: «È un punto meritato, che muove la classifica e dà morale. La prestazione è stata positiva sotto tutti gli aspetti».

Spazio anche ai giovani, con una scelta che guarda al futuro: «Siamo soddisfatti anche per aver schierato tre classe 2009 dal primo minuto».

Infine, lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: «Adesso testa alla prossima gara in casa».