Palermo, giornata di relax per Magnani: il difensore si gode Mondello in famiglia

PALERMO – Dopo il pareggio ottenuto ieri sera sul campo del Frosinone, il Palermo si è concesso una giornata di riposo. Ne ha approfittato Giangiacomo Magnani, che ha scelto di trascorrere il tempo libero in uno dei luoghi simbolo della città: Mondello.

Il difensore rosanero si è goduto una giornata di sole insieme alla sua famiglia, condividendo alcuni scatti sui social. Nelle foto pubblicate su Instagram, Magnani appare sorridente insieme alle sue bambine, in un clima di serenità e relax dopo le fatiche del campionato.





Un momento di pausa importante per ricaricare le energie in vista del finale di stagione, che vedrà il Palermo impegnato nelle ultime decisive gare per continuare a inseguire i propri obiettivi.

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