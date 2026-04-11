Cesena, Cole analizza il ko: «Manca cattiveria sotto porta. Adesso quattro finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 180145

Il Cesena si prepara alla sfida contro il Palermo con più di qualche interrogativo, dopo la pesante sconfitta rimediata a Castellammare. In conferenza stampa, Ashley Cole ha analizzato il momento della sua squadra, evidenziando limiti e margini di crescita in vista del prossimo impegno al “Renzo Barbera”.

«Nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione – ha spiegato il tecnico – ma se non hai il killer instinct per concretizzare è difficile fare risultato. Sono soddisfatto della prima frazione, ma dobbiamo migliorare per capitalizzare le occasioni».


Più complicata la lettura della ripresa, dove il Cesena ha perso ritmo e incisività: «Non userei la parola confusi o spaesati. Semplicemente non abbiamo iniziato il secondo tempo come il primo, e questo è un aspetto su cui dobbiamo crescere. Ora ci aspettano quattro finali e dobbiamo spingere forte».

Cole ha poi sottolineato l’importanza dell’intensità, elemento chiave del suo gioco: «È fondamentale. Non è semplice mantenerla a questo punto della stagione, ma dobbiamo provarci. I ragazzi erano carichi, ma abbiamo perso. Devo rivedere la partita per capire cosa non ha funzionato».

Infine, un messaggio chiaro alla squadra in vista del finale di campionato e della trasferta di Palermo: «Se vogliamo continuare a sognare, dobbiamo migliorare nella lettura dei momenti. Il primo gol subito ha pesato, ma ho chiesto ai ragazzi di reagire, combattere e crescere».

Sabato al “Barbera” il Cesena sarà chiamato a una prova di carattere contro un Palermo in piena corsa, in una sfida che si preannuncia decisiva per entrambe.

Altre notizie

palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia, Stroppa analizza l’1-1 con l’Entella: «Dominato il primo tempo, ma episodi e VAR ci penalizzano»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 165015

Serie B, 34ª giornata: Juve Stabia ok, Sampdoria rimonta il Pescara nel finale. Risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo empoli 3-2 (1) Pallone

Serie B, 34ª giornata: Venezia e Modena avanti, Pescara in gol nel recupero. Risultati e classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 115142

Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 101953

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo 1-1, pari giusto ma che serve poco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
23844034_large

Frosinone-Palermo 1-1, Calò: «Pareggio che lascia consapevolezza. Loro costruiti per stravincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
alvini frosinone

Frosinone-Palermo 1-1, Alvini: «Pareggio giusto, i rosanero hanno fatto qualcosa in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
aee10841-08e1-4ddd-9b60-91b1b1e2d5fe

Frosinone-Palermo 1-1, i numeri del match

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
IMG_20260410_215656

Frosinone-Palermo 1-1: come cambia la classifica di Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

Carrarese, Calabro presenta la Reggiana: «Playoff a due punti, ma serve restare affamati»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56) abate

Juve Stabia, Abate carica l’ambiente: «Col Cesena serve fuoco dentro, il Menti deve essere una bolgia»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026
Screenshot

Juve Stabia-Südtirol, aggressione nel post gara: cinque misure cautelari per ultras stabiesi

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia, Stroppa analizza l’1-1 con l’Entella: «Dominato il primo tempo, ma episodi e VAR ci penalizzano»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
del grosso

Primavera Palermo, pari a Monopoli. Del Grosso: «Punto meritato, soddisfatto della prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
0b07daa1-881d-44c0-ba72-2577255734f1

Palermo, giornata di relax per Magnani: il difensore si gode Mondello in famiglia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 180145

Cesena, Cole analizza il ko: «Manca cattiveria sotto porta. Adesso quattro finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
primavera palermo

Primavera 2, Palermo fermato dal Monopoli: pari 1-1 in trasferta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026