Primavera 2, Palermo fermato dal Monopoli: pari 1-1 in trasferta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
primavera palermo

MONOPOLI – Termina in parità la sfida tra Monopoli e Palermo Primavera, valida per la 26ª giornata del campionato Primavera 2. Un 1-1 che lascia un po’ di rammarico ai rosanero, protagonisti di una gara solida e ben interpretata.

Nel primo tempo è decisivo Balaguss, che al 32’ neutralizza un calcio di rigore battuto da Spano, mantenendo il risultato in equilibrio. Un episodio chiave che cambia l’inerzia del match: pochi minuti dopo, al 35’, il Palermo trova il vantaggio con Anghileri, abile a concretizzare nel momento migliore dei suoi.


Nella ripresa il Monopoli reagisce e trova il pareggio al 54’: Morrone svetta di testa e supera Balaguss, riportando il punteggio sull’1-1.

Nel restante scorcio di gara entrambe le squadre provano a vincerla, ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Per il Palermo di Cristiano Del Grosso arriva così un punto in trasferta che muove la classifica e conferma i segnali di crescita della squadra.

Altre notizie

del grosso

Primavera Palermo, pari a Monopoli. Del Grosso: «Punto meritato, soddisfatto della prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
0b07daa1-881d-44c0-ba72-2577255734f1

Palermo, giornata di relax per Magnani: il difensore si gode Mondello in famiglia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
668559975_3406574579510647_6878165395947590536_n

Palermo Under 17, buona prova a Firenze ma non basta: la Fiorentina vince 2-1

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo femminile

Palermo Women, le convocate per il Lecce

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
PALERMO MANTOVA RANOCCHIA

Palermo, Ranocchia “Player of the Match” a Frosinone: decisivo il gol nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 115142

Frosinone, i tifosi: «Palermo la squadra più forte vista allo Stirpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 110258

Palermo, Segre dopo il pari di Frosinone: «Abbiamo dato tutto. Dobbiamo vincerle tutte»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo brescia 2-2 B (9) accardi andrea

Escl. Accardi: «Palermo da Serie A. Baldini? Merita la Nazionale maggiore»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
palermo pescara 5-0 (38) pelagotti sorrentino

Escl. Pelagotti: «Palermo superiore al Frosinone. Baldini? La Nazionale maggiore non è l’Under 21»

Rosario Di Stefano Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 101953

Il Messaggero: “Frosinone-Palermo 1-1, pari giusto ma che serve poco”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
09100040-444e-4c04-9cfa-eeee9b9b3435

Tuttosport: “Ranocchia risponde a Calò: le pagelle di Frosinone-Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
palermo monza 0-3 (24) ranocchia

Tuttosport: “Palermo: Ranocchia per sperare ancora!”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo venezia 0-0 serie B (43) stroppa

Venezia, Stroppa analizza l’1-1 con l’Entella: «Dominato il primo tempo, ma episodi e VAR ci penalizzano»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
del grosso

Primavera Palermo, pari a Monopoli. Del Grosso: «Punto meritato, soddisfatto della prestazione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
0b07daa1-881d-44c0-ba72-2577255734f1

Palermo, giornata di relax per Magnani: il difensore si gode Mondello in famiglia

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
Screenshot 2026-04-11 180145

Cesena, Cole analizza il ko: «Manca cattiveria sotto porta. Adesso quattro finali»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026
primavera palermo

Primavera 2, Palermo fermato dal Monopoli: pari 1-1 in trasferta

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 11, 2026