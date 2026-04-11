Primavera 2, Palermo fermato dal Monopoli: pari 1-1 in trasferta
MONOPOLI – Termina in parità la sfida tra Monopoli e Palermo Primavera, valida per la 26ª giornata del campionato Primavera 2. Un 1-1 che lascia un po’ di rammarico ai rosanero, protagonisti di una gara solida e ben interpretata.
Nel primo tempo è decisivo Balaguss, che al 32’ neutralizza un calcio di rigore battuto da Spano, mantenendo il risultato in equilibrio. Un episodio chiave che cambia l’inerzia del match: pochi minuti dopo, al 35’, il Palermo trova il vantaggio con Anghileri, abile a concretizzare nel momento migliore dei suoi.
Nella ripresa il Monopoli reagisce e trova il pareggio al 54’: Morrone svetta di testa e supera Balaguss, riportando il punteggio sull’1-1.
Nel restante scorcio di gara entrambe le squadre provano a vincerla, ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo. Per il Palermo di Cristiano Del Grosso arriva così un punto in trasferta che muove la classifica e conferma i segnali di crescita della squadra.