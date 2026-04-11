Palermo Under 17, buona prova a Firenze ma non basta: la Fiorentina vince 2-1
FIRENZE – Sconfitta di misura per il Palermo Under 17, che cade 2-1 in trasferta contro la Fiorentina al termine di una gara combattuta e giocata con personalità dai rosanero, nonostante le diverse assenze.
Il match si sblocca nel primo tempo, con la Fiorentina che trova il vantaggio poco dopo la mezz’ora grazie a Nwagwu. Il Palermo resta comunque in partita, contenendo le iniziative dei viola e provando a ripartire.
Nella ripresa arriva il raddoppio della formazione toscana su calcio di rigore: un episodio contestato, con Lentini che interviene in area nel tentativo di deviare la sfera in angolo, ma per il direttore di gara c’è fallo. Dal dischetto Faye realizza il 2-0.
Il Palermo Under 17, privo di almeno quattro giocatori tra infortuni e elementi aggregati alla Primavera, reagisce con determinazione. I rosanero alzano il baricentro e creano diverse occasioni, riuscendo a riaprire la gara con Balsamo Michele: sugli sviluppi di una punizione battuta da Di Stefano nasce una mischia in area, risolta con il gol del 2-1.
Nel finale il Palermo prova l’assalto alla porta viola, sfiorando il pareggio senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo. Da segnalare anche un episodio favorevole ai rosanero, con un tiro della Fiorentina respinto dal portiere e poi fermato dal palo.
Nonostante la sconfitta, il Palermo Under 17 esce dal campo con buone indicazioni, avendo tenuto testa alla capolista con carattere e organizzazione.