Mandelli presenta Palermo-Modena: «Rosa sotto pressione, vedremo come reagiranno»

Torna sul prato del Barbera il Palermo di mister Dionisi. I rosanero, alle ore 15.00, affronteranno il Modena di Mandelli. Questo pomeriggio, il tecnico dei cardellini è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match:

«Palermo è un campo difficile, uno stadio prestigioso e anche da giocatore andare a giocare lì era una bella esperienza. In questo momento sono sotto pressione e bisogna vedere come reagiranno. Delle volte le contestazioni portano a una reazione positiva e d’orgoglio, ma all’inizio potrebbero esserci problemi alle prime difficoltà. Sono situazioni che possono presentarsi entrambe e sicuramente per loro non sarà facile. Dovranno cercare di gestire la situazione, come noi dovremo gestire le nostre. Dobbiamo essere felici per il cammino che abbiamo fatto, ma possiamo fare meglio e lo sappiamo. – prosegue il tecnico come riporta Parlandodisport.it – La crescita può passare attraverso il gioco e le prestazioni, ma anche attraverso i risultati e l’ambizione dei ragazzi è quella di cercare di fare meglio e non accontentarsi».

«Ho pensato di cambiare modulo anche se ho recuperato tutti i giocatori, qualcuno in difesa come Ponsi e Botteghin è arrivato lungo, ma il cambio di sistema potrebbe essere dettato solo dalle squalifiche in difesa e dai recenti rientri in attacco. – prosegue Mandelli – Caso è recuperato al 100%, è rientrato in gruppo da qualche giorno anche se c’è sempre un margine di rischio. Stiamo facendo le valutazioni e abbiamo cercato anche diverse soluzioni come quella di giocare con due punte. I ragazzi non li vedo distratti, anche se qualcosa può sempre disturbare. Io non mi aspetto niente, la squadra, recuperando tutti gli infortunati, può anche star bene così in linea generale. – conclude il tecnico emiliano – Play off? I nostro obiettivo è fare sempre meglio e ottenere qualcosa in più. Se questa squadra acquista fiducia e fa prestazioni importanti, poi i numeri arriveranno».