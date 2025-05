Primavera, Palermo a caccia di conferme: oggi alle 15 sfida al Bari dopo il 6-1 dell’andata

Tutto pronto per il penultimo appuntamento del campionato Primavera: questo pomeriggio, alle 15 al Pasqualino di Carini, il Palermo Primavera ospita il Bari in un match che, almeno sulla carta, sembra pendere nettamente dalla parte dei rosanero.

Come sottolinea Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, la squadra di mister Di Benedetto – attualmente ottava con 39 punti – affronta una formazione pugliese in difficoltà, ferma a quota 27 e invischiata nelle zone basse della classifica.

All’andata fu goleada: 6-1 per i rosanero

Il precedente stagionale tra le due squadre racconta di una delle prove più brillanti del Palermo: all’andata finì 6-1, in una gara a senso unico che mise in luce il potenziale offensivo e l’identità tattica dei siciliani.

Anche i numeri storici sorridono al Palermo: in 28 confronti diretti, i rosanero hanno ottenuto 17 vittorie, 7 pareggi e appena 3 sconfitte.

Obiettivo: chiudere in crescita

Dopo il pareggio esterno ottenuto a Napoli nell’ultimo turno, oggi l’obiettivo è dare continuità ai risultati, consolidando un percorso che, al netto di qualche passaggio a vuoto, ha mostrato interessanti segnali di crescita. Per il tecnico, è anche un’occasione per spingere ulteriormente sull’identità di gioco in vista della chiusura di stagione.

Con il Bari all’orizzonte e il penultimo match casalingo davanti, il Palermo Primavera ha l’occasione giusta per archiviare i conti e provare a chiudere in bellezza.