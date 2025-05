Giornale di Sicilia: “Palermo, a Cesena sarà turnover”

Il Palermo si prepara alla trasferta di Cesena, la terza partita in una settimana, e il tecnico Alessio Dionisi riflette su una possibile rotazione per gestire al meglio le energie. L’obiettivo è chiaro: non snaturare l’equilibrio tattico, ma allo stesso tempo dare respiro ai giocatori più affaticati.

Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la situazione in difesa è critica: il centrale Ceccaroni, uscito anzitempo contro il Südtirol per una lussazione alla spalla, difficilmente recupererà in tempo. Il responsabile sanitario Roberto Matracia è intervenuto subito per ridurre l’infortunio, ma la prudenza sembra prevalere. Al suo posto è pronto Nikolaou, che dovrebbe rientrare dal 1’.

Centrocampo in movimento: Ranocchia e Verre in corsa per una maglia

Sempre secondo Radicini, il centrocampo potrebbe vedere delle novità: Ranocchia e Verre scalpitano per una maglia. Il primo potrebbe dare il cambio a uno tra Blin e Gomes, il secondo si candida per una posizione più avanzata sulla trequarti. Sugli esterni si profila un possibile impiego di Di Francesco, soprattutto sulla corsia sinistra.

Attacco confermato, arbitra Aureliano

Nessuna rivoluzione in attacco: Brunori e Pohjanpalo dovrebbero guidare ancora il reparto offensivo, con Henry e Le Douaron come alternative dalla panchina.