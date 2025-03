Primavera 2: Palermo travolgente, i baby rosa tornano alla vittoria battendo 5-2 il Crotone

La Primavera del Palermo torna a sorridere con una prestazione convincente e un netto 5-2 ai danni del Crotone, nella sfida valida per la 22ª giornata del Campionato Primavera 2. La squadra di Cristiano Del Grosso ha saputo reagire a un inizio complicato, conquistando tre punti importanti per la classifica.

La gara si era infatti messa in salita per i rosanero, con gli ospiti subito in vantaggio grazie alla rete di Vrenna al 3’. Il Palermo, però, non si è lasciato abbattere e ha ribaltato il risultato già nella prima frazione di gioco: prima il pareggio di Salvador al 15’, poi il gol del sorpasso firmato da Di Mitri al 31’. A quattro minuti dall’intervallo, però, il Crotone ha trovato il pari con il rigore trasformato da Baena, mandando le squadre al riposo sul 2-2.

Nella ripresa, il Palermo ha preso in mano la partita e ha chiuso la pratica con un tris decisivo: prima Squillacioti al 66’, poi Russo al 69’ e infine Essa al 76’ hanno firmato il definitivo 5-2, mettendo in cassaforte una vittoria fondamentale.