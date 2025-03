D’Angelo alla vigilia di Spezia-Pisa: «Gara più importante per noi»

Alla vigilia della delicatissima sfida di Serie B tra Spezia-Pisa, è intervenuto in sede di conferenza stampa il tecnico degli aquilotti D’Angelo:

E’ il momento di Spezia-Pisa, sfida già decisiva?

«È una partita molto importante, uno scontro diretto. Dobbiamo recuperare dei punti, forse è più importante per noi che per loro. L’importante è che la squadra sia presente emotivamente. L’aspetto mentale è determinante, poi in una partita di calcio ci sono mille fattori ma il giusto dosaggio di energie positive, che non devono essere eccessive per non farsi schiacciare, deve far vedere la nostra bravura. Abbiamo anche giocatori esperti e confido anche in loro».

Sul Pisa?

«Il Pisa sta facendo meglio di noi, visto che ha più punti, ma partiva da una base più importante, si sapeva avrebbe lottato per le zone play-off. Gli vanno fatti i complimenti perché stanno facendo molto bene, dopo l’andata si vedeva che avremmo fatto un campionato importante ma non pensavo che saremmo arrivati ad uno scontro diretto di questo genere. Sono una squadra forte, va affrontata con la giusta mentalità e l’abbiamo preparata nella maniera più consona dal punto di vista mentale. Sappiamo sia importante ma sappiamo anche che sarà difficile ma possiamo vincere. Non so che aspettarmi, ma a prescindere dal modulo del Pisa sappiamo quali sono le loro caratteristiche. Dovremo essere bravi a prendere le giuste contromisure per limitarli al meglio».

I tifosi al Picco spingeranno la squadra?

«Sono molto felice che lo stadio sia sempre pieno. Penso che i tifosi notino in noi una voglia di fare la partita con grande impegno e questo viene ripagato con la presenza. Domani sarà bellissimo giocare con tanta gente, l’augurio che mi faccio è che si possa assistere ad una bellissima partita e che ci sia grande tranquillità sugli spalti, senza problemi. La partita è importantissima, ma va giocata solo in campo fisicamente. Sugli spalti bisogna spingere con cori, bandiere e sfottò, ma solo così. Conosco entrambe le tifoserie e so quanto amore e passione abbiano. Questo deve essere riversato a livello di tifo e basta».