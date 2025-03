Primavera Palermo: gol e spettacolo al “Pasqualino”, all’intervallo col Crotone è 2-2

Termina 2-2 il primo tempo della sfida, valevole per il campionato di Primavera 2, tra i rosanero di mister Del Grosso ed il Crotone. Primo tempo divertente tra gol ed occasioni, con le due formazioni che cercano di spingersi in zona offensiva per mettere il match in discesa. A sbloccarla sono proprio gli ospiti dopo soli 2′. Il Palermo però non molla e riesce, con caparbietà, non solo a riprenderla ma in pochi minuti anche a ribaltarla. Sullo scadere della prima frazione, al 43′, gli ospiti trovano la via del pareggio. All’intervallo è 2-2.

