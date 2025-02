Pres. Consiglio comunale di Cosenza: «Guarascio dimostra arroganza. Meritiamo rispetto»

Il Cosenza, attualmente all’ultimo posto in Serie B anche a causa di una penalizzazione, vive un periodo difficile. Il mercato di gennaio non ha apportato le soluzioni sperate, aumentando i dubbi sulla gestione del club da parte del presidente Eugenio Guarascio. La situazione ha suscitato critiche da parte di Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale di Cosenza, che ha espresso apertamente il proprio dissenso su Guarascio, accusandolo di non dimostrare attaccamento e rispetto per la città e per il club, e di agire con arroganza

«Il suo atteggiamento, francamente, non mi piace – ha raccontato alla Gazzetta del Sud, Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale della città lucana -. Non sta ricambiando quell’attaccamento alla città che gli ha dato tanto. Ritengo che Cosenza, il Cosenza e i cosentini meritino rispetto. Soprattutto da Guarascio. Ciò che dimostra, invece, è arroganza. Piuttosto, facesse chiarezza su quanti e quali siano i debiti del club. A lui gli chiedo di finire di procrastinare questa sofferenza passando la mano. Certo, il Cosenza calcio è una società privata, non possiamo intervenire direttamente come Comune, Ma non possiamo permettere questo stillicidio: la squadra, la città e i tifosi meritano altro”.

Incontro fra amministrazione e club che avverrà nella giornata di domani: «Occorrerà, innanzitutto, però, che Guarascio partecipi. E se ci sarà, per quanto mi riguarda, non sarò disposto ad ascoltare le sue ragioni. Ciò che contano sono le sue intenzioni che non possono prescindere dal rispetto che deve alla città, ai tifosi e alla stessa società».