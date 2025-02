Spezia-Palermo: i precedenti al Picco sorridono ai liguri

Nel confronto storico in Serie B tra Spezia e Palermo, le due squadre si sono affrontate 10 volte con un bilancio che vede lo Spezia in vantaggio. A La Spezia, il club locale ha ottenuto 5 vittorie, 4 partite sono finite in pareggio e il Palermo ha vinto solo una volta, un evento che risale alla stagione 1931-1932 con il risultato di 1-2. In totale, lo Spezia ha segnato 13 gol contro i 5 del Palermo nei confronti diretti.

L’ultimo incontro a Palermo ha visto i rosanero vincere 2-0 con un gol di Baniya e un’autorete di Wisniewski, interrompendo l’imbattibilità dello Spezia che fino a quel momento aveva raccolto 8 vittorie e 6 pareggi, subendo solo 7 reti nelle prime 14 giornate di campionato. Al momento dello scontro, lo Spezia mantiene un record casalingo impressionante con l’ultima sconfitta interna datata 28 febbraio 2024 contro la Feralpisalò. Da allora, hanno accumulato 12 vittorie e 5 pareggi.