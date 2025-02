Serie B, il valore delle rose dopo il mercato invernale: il Palermo secondo il classifica

Il mercato invernale si è appena concluso in Serie B, portando con sé un periodo di valutazioni e confronti. Mentre molte squadre hanno sfruttato l’occasione per incrementare il valore della propria rosa, non tutte hanno visto questi investimenti riflettersi positivamente nelle prestazioni sul campo.

Secondo i dati di Transfermarkt, c’è una variazione significativa tra il valore economico delle squadre e la loro posizione attuale nella classifica del campionato. Questo raffronto evidenzia come il valore di mercato non sempre corrisponda alla performance effettiva, con alcune squadre che performano sotto le aspettative rispetto al loro valore economico e altre che sorprendentemente superano le previsioni.

Un esempio significativo è quello del Palermo FC, il cui valore della rosa è il secondo più alto della lega, ma che si trova all’ottavo posto nella classifica reale, segnalando una discrepanza negativa di sei posizioni. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione e sull’efficacia degli investimenti fatti dalle squadre.