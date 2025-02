Andrea Catellani, noto per il suo passato come calciatore e attuale direttore sportivo del Modena, parteciperà come ospite alla Palermo Football Conference. L’evento si terrà il 17 marzo presso La Braciera a Palermo. La conferenza è un punto di incontro importante per professionisti del calcio, e la presenza di Catellani arricchirà sicuramente il dibattito e le sessioni grazie alla sua esperienza sia in campo che fuori.

Continue Reading