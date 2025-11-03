Premier League sotto shock: calciatore minacciato con una pistola da un procuratore sportivo

Tensione altissima nel mondo della Premier League. Come rivelato dall’autorevole quotidiano inglese The Times, un calciatore del massimo campionato inglese sarebbe stato minacciato con una pistola da un noto procuratore sportivo, in un episodio avvenuto nel nord di Londra, nella zona di Barnet, lo scorso mese di settembre.

L’agente — sulla trentina e con un importante portafoglio di giocatori in Premier — sarebbe stato arrestato dopo il presunto episodio, avvenuto secondo la ricostruzione nella serata di sabato 6 settembre. La Metropolitan Police ha confermato l’apertura di un’indagine, precisando che anche un parente del calciatore sarebbe stato minacciato dallo stesso individuo.

«Gli agenti sono stati chiamati alle 23:14 in seguito a segnalazioni di un uomo minacciato con un’arma da fuoco in Cockfosters Parade, Barnet», si legge nel comunicato ufficiale della polizia londinese. «Durante le indagini è emerso che anche un altro uomo, sulla ventina, è stato vittima di presunte estorsioni. Non risultano feriti in nessuno dei due episodi».

L’agente, il cui nome non può essere divulgato per motivi legali, è stato arrestato il successivo lunedì 8 settembre con l’accusa di possesso di arma da fuoco con intento criminoso, estorsione e guida senza patente. Dopo l’interrogatorio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti.

Secondo The Sun, che ha rivelato nuovi dettagli sulla vicenda, il calciatore «era comprensibilmente scosso e ha denunciato subito l’accaduto». Una fonte vicina al giocatore ha spiegato che «ha fatto la cosa giusta per la sua sicurezza. È stato sostenuto dal club e dai suoi amici, e tutti sperano che l’episodio non incida sulle sue prestazioni in campo».

La stampa britannica mantiene il più stretto riserbo sull’identità del calciatore, ma secondo The Sun si tratterebbe di un giocatore di meno di trent’anni, con un valore di mercato stimato intorno ai 60 milioni di sterline — oltre 68 milioni di euro al cambio attuale. L’inchiesta, affidata alla Metropolitan Police, prosegue.