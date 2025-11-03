Palermo, ripresa degli allenamenti a Torretta: lussazione alla spalla per Claudio Gomes

È ripresa nel pomeriggio, al centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida esterna contro la Juve Stabia. La seduta, guidata da Filippo Inzaghi, si è aperta con una fase di riscaldamento, seguita da un’esercitazione dedicata al possesso palla e da un lavoro aerobico per tutto il gruppo.

Brutte notizie invece dall’infermeria: Claudio Gomes è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. Il centrocampista francese ha già iniziato il percorso di riabilitazione, seguendo un trattamento conservativo stabilito dallo staff medico rosanero.

I tempi di recupero stimati per questo tipo di infortunio sono di circa 4-6 settimane, durante le quali Gomes seguirà un programma personalizzato di terapie e fisioterapia, con l’obiettivo di tornare a disposizione di Inzaghi entro la fine dell’anno.

Il Palermo proseguirà nei prossimi giorni la preparazione verso il match di Castellammare di Stabia, con l’intento di dare continuità alla brillante vittoria sul Pescara.