Serie BKT, Juve Stabia-Palermo: via alla prevendita per il match del “Menti”, biglietti disponibili dal 4 novembre

La S.S. Juve Stabia 1907 ha comunicato l’apertura della prevendita per la gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT, che vedrà la formazione campana affrontare il Palermo allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia sabato 8 novembre alle ore 17:15.

I biglietti saranno disponibili a partire da martedì 4 novembre, dalle ore 10:00, fino all’inizio della gara. La società stabiese ha specificato che la vendita non sarà attiva al botteghino dello stadio, ma esclusivamente presso i punti vendita abilitati e online sul portale www.etes.it

.

Prezzi dei biglietti

Tribuna Roberto Fiore: €100,00 + €2 diritti di prevendita (no ridotti)

Tribuna Monte Faito A e B: €40,00 + €2; ridotto donna €30,00 + €2; ridotto Under 14 €13,00 + €2

Tribuna Quisisana: €25,00 + €2; ridotto donna €20,00 + €2; ridotto Under 14 €10,00 + €2

Tribuna Varano: €20,00 + €2; ridotto donna €15,00 + €2; ridotto Under 14 €8,00 + €2

Curva Sud: €15,00 + €2; ridotto donna €10,00 + €2; ridotto Under 14 €5,00 + €2

Per i primi 100 ragazzi Under 14, accompagnati da un adulto con biglietto, l’ingresso sarà gratuito nello stesso settore dell’accompagnatore. I tagliandi omaggio potranno essere prenotati esclusivamente presso lo Store Juve Stabia, in corso Garibaldi 24.

Settore ospiti e limitazioni

I biglietti per la Curva Ferrovia (settore ospiti) sono disponibili al prezzo di €18,00 + €2,00 di prevendita.

Su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, la vendita sarà riservata esclusivamente ai non residenti nella provincia di Palermo in possesso della Fidelity Card.

I residenti a Palermo e provincia non potranno acquistare biglietti per nessun settore dello stadio. La capienza del settore ospiti è fissata a 300 posti.

Punti vendita autorizzati

I tagliandi saranno acquistabili nei seguenti punti vendita:

Store Juve Stabia (c.so Garibaldi, 24), Bar Dolci Momenti (Via G. Cosenza 192), Bar Gialloblu (Viale Europa 101), Tabaccheria del Corso (Corso Vittorio Emanuele 11), Anca Caffè (Strada Panoramica 1b/1c), Movida Caffè (Via Napoli 297), Tabaccheria Muratori (Via Napoli 229), StanleyBet (Via Bonito 175), Agenzia Intralot (Viale Europa 31), Gadget Mania (Via Castellammare 208) e Tabaccheria N.1 (Via Petraro 397).