Serie B, il Palermo trascina gli spalti: oltre 214 mila tifosi al “Barbera”, record assoluto della categoria

La Serie BKT continua a confermarsi uno dei campionati più appassionanti d’Europa, non solo per equilibrio e competitività sul campo, ma anche per la straordinaria partecipazione del pubblico sugli spalti. Ogni stagione la cadetteria riesce a superarsi, trasformando gli stadi in teatri di entusiasmo collettivo e confermando la propria anima popolare.

Secondo i dati forniti dal portale specializzato StadiaPostCards.com, il Palermo è la vera regina delle presenze in questo avvio di stagione: con 214.023 spettatori complessivi in 7 partite casalinghe, la squadra rosanero è nettamente in testa alla classifica, davanti alla Sampdoria, ferma a 139.086 presenze in 6 gare, e al Modena, terzo con 63.929.

Il “Renzo Barbera” si conferma così il cuore pulsante della Serie B, con una media di 30.575 tifosi a partita, un dato che non ha eguali nel campionato e che certifica il legame indissolubile tra la città e la squadra. Seguono la Sampdoria (23.181) e il Cesena (11.655), a testimonianza di un movimento che coinvolge tanto le piazze storiche quanto quelle più piccole ma piene di passione.

Dietro al podio, spiccano i numeri di realtà consolidate come Bari (media 11.649), Modena (10.655), Frosinone (10.404) e Reggiana (10.094). Ottime anche le risposte di Avellino e Catanzaro, entrambe vicine alla soglia dei 10 mila spettatori a partita.

Nel complesso, la Serie B conferma la propria capacità di attrarre pubblico e di valorizzare il tifo territoriale. Dalle curve infuocate del Sud agli impianti più moderni del Nord, ogni settimana migliaia di appassionati contribuiscono a rendere unico questo campionato.

Un dato emerge con forza: il Palermo, con il suo entusiasmo contagioso e una media da primato, rappresenta oggi il simbolo della vitalità della Serie B. E, a giudicare dai numeri, il “Barbera” è tornato a essere una delle piazze più calde e partecipate dell’intero panorama calcistico italiano.