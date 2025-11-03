Pierozzi MVP della 11ª giornata di Serie BKT: doppietta, assist e numeri da record per il difensore rosanero

La Lega Serie B ha comunicato che Niccolò Pierozzi è stato nominato MVP dell’11ª giornata della Serie BKT, grazie alla straordinaria prestazione offerta nel 5-0 del Palermo contro il Pescara. L’esterno difensivo rosanero ha realizzato una doppietta e fornito un assist, firmando così la sua migliore partita da quando milita tra i professionisti.

Come evidenziano i dati ufficiali diffusi dalla Lega, Pierozzi non aveva mai segnato due gol o partecipato a tre reti in una singola gara nelle precedenti 71 presenze in Serie BKT, tra stagione regolare e post-season. La sua giornata d’oro assume un valore ancora più significativo se si considera che è stato l’unico giocatore dell’ultima giornata di campionato a prendere parte a tre reti, oltre a essere uno dei due autori di una doppietta, insieme ad Andrija Novakovich.

Prima di lui, l’ultimo difensore del Palermo capace di realizzare una doppietta in Serie BKT era stato Salim Diakité, il 17 maggio 2024 al “Barbera”, nella vittoria contro la Sampdoria.

Le statistiche confermano la portata della sua prestazione: Pierozzi è stato uno dei soli due difensori ad aver tentato più di un tiro nello specchio nell’ultima giornata (due, come Luca Ravanelli) e ha giocato cinque palloni nell’area di rigore avversaria, meno soltanto di Andrea Tiritiello (sei).

Nella sfida tra Palermo e Pescara, il numero 27 rosanero è stato inoltre il giocatore a toccare più palloni in area avversaria: cinque, davanti a Joel Pohjanpalo e Matteo Brunori, entrambi fermi a quota quattro.

Una prestazione totale che consacra Niccolò Pierozzi come uno dei simboli del nuovo Palermo di Inzaghi: incisivo, dinamico e sempre più decisivo anche in zona offensiva.