Roma, infortunio per Dybala: domani gli esami strumentali per l’ex Palermo

Arrivano brutte notizie in casa Roma. Altro infortunio per l’ex Palermo Paulo Dybala, che durante il match di ieri contro il Milan è stato costretto ad abbondare in campo.

Il numero 21 giallorosso ha avvertito un fastidio muscolare in seguito al rigore calciato parato da Maignan, uscendo dal campo visibilmente dolorante. Adesso l’argentino è in attesa degli esami strumentali, che chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero.

Le prime sensazione, però, non lascialo ben sperare. Certe comunque, al momento, la sua assenza nei prossimi due match contro Rangers e Udinese. L’infortunio arriva in un momento delicato, ma alla vigilia della sosta, che diventa un occasione per il suo recupero.