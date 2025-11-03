Roma, infortunio per Dybala: domani gli esami strumentali per l’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025

Paulo Dybala futuro incerto (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Arrivano brutte notizie in casa Roma. Altro infortunio per l’ex Palermo Paulo Dybala, che durante il match di ieri contro il Milan è stato costretto ad abbondare in campo.

Il numero 21 giallorosso ha avvertito un fastidio muscolare in seguito al rigore calciato parato da Maignan, uscendo dal campo visibilmente dolorante. Adesso l’argentino è in attesa degli esami strumentali, che chiariranno l’entità del problema e i tempi di recupero.

Le prime sensazione, però, non lascialo ben sperare. Certe comunque, al momento, la sua assenza nei prossimi due match contro Rangers e Udinese. L’infortunio arriva in un momento delicato, ma alla vigilia della sosta, che diventa un occasione per il suo recupero.

Roma, infortunio per Dybala: domani gli esami strumentali per l'ex Palermo

