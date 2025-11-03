Fiorentina, Pioli vicino all’addio

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 3, 2025
Pioli

Pioli - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Dopo la brutta sconfitta rimediata ieri dalla Fiorentina nel match casalingo contro il Lecce, è ad un passo dall’addio alla panchina viola l’ex allenatore del Palermo Stefano Pioli.

Dopo che il tecnico ieri aveva escluso l’ipotesi dimissioni, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, le due parti stanno trattando per l’addio. La Fiorentina ha proposto all’allenatore e al suo staff il pagamento di un anno sui 3 presenti nel contratto, soluzione  rifiutata però da parte di Pioli. Continua dunque la trattativa tra le parti.

