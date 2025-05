Playoff Serie B, Cremonese-Spezia: arbitra Pairetto l’andata della finale

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per l’andata della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia, in programma giovedì alle ore 20:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

A dirigere il match sarà Luca Pairetto, fischietto della sezione di Nichelino, con un ampio bagaglio di esperienza anche in Serie A. Pairetto sarà assistito da Giallatini e Cecconi, mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli.

In sala VAR è stato designato Mazzoleni, affiancato da Meraviglia nel ruolo di AVAR.

La designazione conferma l’importanza e la delicatezza del match, che mette in palio una fetta decisiva di promozione in Serie A. Le due squadre si preparano a un confronto ad altissima tensione, con la speranza di indirizzare fin da subito il doppio confronto in vista del ritorno.

Designazioni complete:

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Giallatini – Cecconi

IV Uomo: Zufferli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Meraviglia