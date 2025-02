Pisa, Corrado: «Crediamo che brand del club rappresenti uno dei più importanti italiani»

Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, si è espresso ai microfoni di Socialmediasoccer.com per commentare il momento del club.

«Abbiamo creato valore con un gruppo scouting che lavora in tutta Europa e in Sudamerica. Anche a livello giovanile ci stiamo muovendo bene. La raccolta di sponsor è aumentata del 100% da quando siamo arrivati. Le società calcistiche hanno un brand che viene tramandato nel tempo e che rappresenta l’identità di ogni territorio in termini sportivi. Nel calcio moderno sono cambiate molte società e proprietà dei club ma non credo che questo abbia fatto perdere l’’heritage sportiva’ che è una pertinenza della storia e dei tifosi. Le nuove proprietà hanno sempre l’obiettivo di garantire la migliore gestione possibile della società al fine di non disperdere valori o recuperare quelli persi nel tempo. La gestione del club ha un solo equilibrio da prefissarsi e cioè quello economico e della crescita del valore con investimenti mirati al progetto industriale sottostante. Questo modo di operare è l’unico che può dare garanzie di continuità al territorio e alla sua gente. Brand? Crediamo che il Brand Pisa rappresenti, in termini di notorietà e valore, uno dei più importanti brand Italiani. Pisa ha una riconoscibilità spontanea tra le più alte al mondo per la sua torre ma anche per le sue università, tra le top ten al mondo, e per la sua storia culturale e per il territorio in cui la città è posizionata: la Toscana… Il recuperare valore di brand anche sotto l’aspetto sportivo non potrà che correlare altro valore ed attrarre nuovi interessi da parte di nuove popolazioni».