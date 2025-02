Viali presenta Frosinone-Reggiana: «Salvezza? Ogni punto può essere determinante»

Alla vigilia della sfida tra Frosinone-Reggiana, è intervenuto il tecnico dei grana Viali per presentare la sfida:

«Questa settimana è stata un po’ pesante, ma stamattina siamo stati fortunati: quando siamo usciti in campo aveva smesso di piovere, quindi abbiamo lavorato bene, nonostante il terreno fosse pesante. Ho preso qualche appunto perché sono rientrati a piccoli gruppi. Il primo gruppo ha ricominciato martedì con allenamenti parziali per monitorare i sovraccarichi. Da giovedì, Štulac, Libutti, Kumi e Reinhart hanno ripreso a pieno regime, mentre Portanova e Marras si sono uniti negli ultimi due giorni. Visto che ci sono altri problemi da valutare, aspetteremo fino all’ultimo per decidere. Non possiamo permetterci di schierare giocatori al 50-60% in partite così importanti. Libutti sulla sinistra? Sì, lo immaginavo già quando l’ho scelto. Onestamente ha fatto anche meglio del previsto. Non aveva ancora giocato un’intera partita, ma ha risposto bene, anche se non era al 100%. Ha mostrato un grande atteggiamento e non molla mai, ed è sicuramente un innesto che ha alzato il livello del gruppo. La Reggiana non ha mai perso più di due partite di fila? Considerando come è stata costruita la squadra, il lavoro svolto e le dinamiche di mercato, la Reggiana sta facendo grandi cose. Pretendo che tutti abbiano questa mentalità e affrontino le situazioni con grande energia e positività. Voglio che la squadra rimanga focalizzata. Dobbiamo ripetere le prestazioni con continuità, e sono convinto che alla lunga gli episodi si bilanceranno. Pretendo che la Reggiana continui a giocare con coraggio fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Frosinone? È un dato oggettivo, ma la squadra ha equilibrio nei risultati. Sette vittorie per chi lotta per la salvezza sono un dato positivo. Però dobbiamo imparare anche a non perdere, perché ogni punto può essere determinante. La mentalità che pretendo è che ogni punto sia festeggiato, perché in Serie B è fondamentale».