Mandelli presenta Modena-Spezia: «Vogliamo fare una grande prestazione»

Alla viglia della sfida tra Modena e Spezia, è intervenuto l’attuale tecnico dei cardellini Mandelli per presentare la sfida:

«A Genova l’episodio del gol subito dopo la nostra occasione ha spostato l’inerzia della gara, se ci fossimo portati in vantaggio la partita sarebbe stata diversa. La nostra forza deve essere quella di cavalcare gli episodi positivi e reagire a quelli negativi, che durante le partite possono sempre capitare. Parliamo di una squadra che mira ad andare direttamente in Serie A e che quindi arriverà con le idee ben chiare, dettate anche dalla fiducia che si crea quando hai tante vittorie alle spalle. Noi però giochiamo in casa, vogliamo fare una grande prestazione cercando di ottenere più punti possibili».