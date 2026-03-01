Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Amarezza e consapevolezza nelle parole di Filippo Inzaghi dopo la sconfitta per 2-1 in Pescara-Palermo. Il tecnico rosanero è intervenuto ai microfoni ufficiali del club al termine del match dell’Adriatico, analizzando la battuta d’arresto dopo 14 risultati utili consecutivi.

«Non abbiamo fatto la solita gara, purtroppo è arrivata una giornata storta da parte di tutti, dispiace. Dispiace, però insomma per fortuna rigiochiamo subito mercoledì. Dopo 14 partite imbattuti, purtroppo non ci voleva, dobbiamo accettarla, non siamo stati il solito Palermo».





Inzaghi ha poi evidenziato un aspetto chiave: «E se non sei il solito, ricadi negli stessi errori di tanto tempo fa. Speriamo sia solo un incidente di percorso e dobbiamo ripartire subito».

Il tecnico rosanero non cerca alibi e punta sulla mentalità costruita nelle ultime settimane: «La forza ci deve essere, perché quello che abbiamo fatto per 14 partite deve diventare la routine. Oggi abbiamo sbagliato su tutti i punti di vista, non è stata la solita Palermo, l’abbiamo visto. E come avevo detto, se non siamo il solito Palermo, possiamo perdere, è quello che poi è successo».

Ora testa al prossimo impegno, già alle porte: «Mercoledì dobbiamo tornare subito a vincere davanti alla nostra gente. Mi auguro che lo stadio sia pieno, ci trascini, dobbiamo ritornare subito alla vittoria. Mancano ancora tante partite e dobbiamo riprendere subito la marcia interrotta oggi».

Una frenata che interrompe la lunga striscia positiva, ma con l’obiettivo dichiarato di reagire immediatamente.