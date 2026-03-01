Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Non è stato il solito Palermo. Mercoledì dobbiamo tornare a vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175457

Amarezza e consapevolezza nelle parole di Filippo Inzaghi dopo la sconfitta per 2-1 in Pescara-Palermo. Il tecnico rosanero è intervenuto ai microfoni ufficiali del club al termine del match dell’Adriatico, analizzando la battuta d’arresto dopo 14 risultati utili consecutivi.

«Non abbiamo fatto la solita gara, purtroppo è arrivata una giornata storta da parte di tutti, dispiace. Dispiace, però insomma per fortuna rigiochiamo subito mercoledì. Dopo 14 partite imbattuti, purtroppo non ci voleva, dobbiamo accettarla, non siamo stati il solito Palermo».


Inzaghi ha poi evidenziato un aspetto chiave: «E se non sei il solito, ricadi negli stessi errori di tanto tempo fa. Speriamo sia solo un incidente di percorso e dobbiamo ripartire subito».

Il tecnico rosanero non cerca alibi e punta sulla mentalità costruita nelle ultime settimane: «La forza ci deve essere, perché quello che abbiamo fatto per 14 partite deve diventare la routine. Oggi abbiamo sbagliato su tutti i punti di vista, non è stata la solita Palermo, l’abbiamo visto. E come avevo detto, se non siamo il solito Palermo, possiamo perdere, è quello che poi è successo».

Ora testa al prossimo impegno, già alle porte: «Mercoledì dobbiamo tornare subito a vincere davanti alla nostra gente. Mi auguro che lo stadio sia pieno, ci trascini, dobbiamo ritornare subito alla vittoria. Mancano ancora tante partite e dobbiamo riprendere subito la marcia interrotta oggi».

Una frenata che interrompe la lunga striscia positiva, ma con l’obiettivo dichiarato di reagire immediatamente.

Altre notizie

Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 175511

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
844a311d-238c-4cf0-a5db-bcae25414a89

Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Dispiaciuti per i nostri tifosi. Il mio errore ha dato fiducia al Pescara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 173234

Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
82e08317-f0c1-4a5d-b89f-275581eee9ac

Pescara-Palermo 2-1: le pagelle del match

Manfredi Esposito Marzo 1, 2026
FOTO PALERMO 20 (1) (1)

Pescara-Palermo 2-1: promozione diretta a rischio dopo il ko dell’Adriatico

Rosario Di Stefano Marzo 1, 2026
palermo empoli 3-2 (54) joronen

Pescara-Palermo, le formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi e Gorgone all’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181822

Pescara-Palermo 2-1, Inzaghi: «Il Pescara ha fatto la partita perfetta. Noi sotto tono»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026