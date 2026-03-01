Pescara-Palermo 2-1, Joronen: «Grande occasione mancata»

Ancora amarezza nelle parole di Joronen dopo la sconfitta per 2-1 in Pescara-Palermo. Il portiere rosanero è intervenuto nel post partita commentando una gara che ha interrotto la striscia di 14 risultati utili consecutivi.

«La partita è stata difficile, come abbiamo aspettato. Abbiamo giocato il primo tempo 0-0 e fatto gol subito, come avevamo pianificato a metà tempo. Ma comunque abbiamo fatto abbastanza errori, tecnico mio purtroppo. Il momento chiave della partita ha dato fiducia al Pescara».





Un’assunzione di responsabilità chiara sull’episodio che ha cambiato l’inerzia del match. Joronen ha poi riconosciuto il valore degli avversari: «Comunque, nonostante la posizione della classifica, è piena di ottimi giocatori e siamo ovviamente molto dispiaciuti dal risultato».

Il rammarico è forte anche per l’occasione mancata: «È una grande opportunità per noi, ma purtroppo abbiamo un’altra gara tra due giorni e dobbiamo andare a vincere».

Sulla ripartenza dopo la prima sconfitta del 2026: «Con lavoro. Facciamo tutto il recupero stasera, poi domani ripartiamo e prepariamo la gara di mercoledì al Barbera».

Infine un pensiero per i tifosi rosanero presenti all’Adriatico: «Loro davano sempre energia per noi, spingevano noi davanti e questa è una cosa troppo importante. Sempre quando ci sono tifosi, a casa o fuori casa, è una gioia per noi giocare davanti. Noi siamo veramente dispiaciuti per i tifosi oggi».

Ora testa al prossimo impegno: «Assolutamente, è una partita importantissima. Noi dobbiamo riprendere il cammino e arriviamo con lavoro duro, come sempre».