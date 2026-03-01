Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Palermo, il tecnico del Pescara Giorgio Gorgone è intervenuto in conferenza stampa, analizzando una gara che ha rilanciato i biancazzurri in chiave salvezza.

«Prestazione, entusiasmo e questo pubblico meraviglioso che ci incita fino alla fine. Un’altra prestazione di livello, con un calciatore di un altro livello come Insigne ma tutta la squadra è stata fenomenale. Ci siamo, ci crediamo. A volte il campo è stato ingeneroso con noi. Insigne è un campione perché dove c’è uno spiraglio, lui vede un’autostrada».





Gorgone ha poi sottolineato il peso dell’ambiente e della mentalità mostrata dalla squadra: «Adesso abbiamo tante partite da giocare, non abbiamo fatto nulla ma le sensazioni sono diverse. La piazza conosce le nostre qualità e Pescara, a differenza di tante piazze, si intende di calcio e capisce i momenti. Quando la squadra sente il loro sostegno, dà molto di più».

Spazio anche ai singoli, soprattutto al reparto difensivo: «Anche dietro, Bettella e Capellini hanno fatto una partita di livello e ci hanno dato coraggio, andando ad aggredire alto».

Infine, l’analisi sull’andamento del match: «Siamo andati sotto con una squadra forte e abbiamo avuto una grande reazione».

Una vittoria pesante per il Pescara, maturata con carattere e qualità contro una delle squadre più solide del campionato.